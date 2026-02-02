S’abonner au mag
  • France
  • Stade rennais

Seko Fofana quitte Rennes

CG
Seko Fofana quitte Rennes

Un retour sans frissons. Seko Fofana quitte déjà la Ligue 1, un an après l’avoir retrouvée, après une année passée au Stade rennais, où il n’aura jamais vraiment réussi à retrouver son éclat lensois.

Une aventure rennaise au ralenti depuis octobre

Le club breton a officialisé le prêt de l’international ivoirien au FC Porto jusqu’à la fin de saison. Il pourra y jouer le titre avec le leader actuel du championnat, qui espère retrouver sa couronne quatre ans après son dernier sacre.

Le milieu de 30 ans n’entrait plus dans les plans de Habib Beye à Rennes, où il aura cumulé 29 apparitions, dont 12 cette saison. Arrivé d’Arabie saoudite contre un beau chèque de 20 millions d’euros (et un salaire XXL), il n’avait connu que trois entrées en jeu depuis la fin du mois d’octobre, entre des pépins physiques et sa présence à la CAN avec la Côte d’Ivoire.

De toute façon, le meilleur Seko de Ligue 1 joue au Havre.

Qui plane le plus en Europe cette saison ?

CG

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Terrorisme
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD. Le procès aura lieu en septembre 2026.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La saison de l'OM est-elle déjà ratée ?

Oui
Non
Fin Dans 10h
103
198

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!