Seko Fofana quitte Rennes

Un retour sans frissons. Seko Fofana quitte déjà la Ligue 1, un an après l’avoir retrouvée, après une année passée au Stade rennais, où il n’aura jamais vraiment réussi à retrouver son éclat lensois.

Une aventure rennaise au ralenti depuis octobre

Le club breton a officialisé le prêt de l’international ivoirien au FC Porto jusqu’à la fin de saison. Il pourra y jouer le titre avec le leader actuel du championnat, qui espère retrouver sa couronne quatre ans après son dernier sacre.

Rouge et Noir depuis un an avec 29 apparitions au compteur, Seko Fofana rejoint le @FCPorto, actuel leader du championnat portugais, sous la forme d’un prêt. Belle seconde partie de saison Seko 🇵🇹 pic.twitter.com/k0Sc1DmAfB — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 2, 2026

Le milieu de 30 ans n’entrait plus dans les plans de Habib Beye à Rennes, où il aura cumulé 29 apparitions, dont 12 cette saison. Arrivé d’Arabie saoudite contre un beau chèque de 20 millions d’euros (et un salaire XXL), il n’avait connu que trois entrées en jeu depuis la fin du mois d’octobre, entre des pépins physiques et sa présence à la CAN avec la Côte d’Ivoire.

De toute façon, le meilleur Seko de Ligue 1 joue au Havre.

Qui plane le plus en Europe cette saison ?