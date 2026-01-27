Que peut apporter Dro Fernández au PSG ?

C’est jour de marché à Barcelone, pour les Parisiens. Après avoir recruté Neymar, Rafinha, Lionel Messi et Ousmane Dembélé ces dernières saisons au FC Barcelone, le PSG a cette fois jeté son dévolu sur un membre bien moins clinquant et expérimenté des Blaugrana : Dro Fernández. 148 minutes comme pro, quelques accolades avec Lamine Yamal et Fermín López lors de son premier match de Ligue des champions face à l’Olympiakos et déjà un transfert majeur pour 8 millions d’euros avec un contrat s’étalant jusqu’en 2030 dans le club de la capitale. Que peut-on attendre de la première (et dernière ?) recrue dans cette fenêtre hivernale du champion d’Europe en titre ?

Une belle prise de guerre ?

Au micro de Catalunya Ràdio, dimanche soir, Joan Laporta avait du mal à cacher sa frustration au sujet du départ de Dro Fernández, formé à la Masia. « Nous en parlerons lorsque tout sera réglé, car la situation a été désagréable, fulminait le président barcelonais. Cela a été une surprise, car nous avions convenu d’une autre solution pour ses 18 ans. […] Son représentant nous a informés qu’il ne pouvait pas respecter ce que nous avions convenu. » Il faut dire qu’avant de rallier le PSG, le jeune Hispano-Philippin d’1,80m et son entourage auraient donné le feu vert pour une prolongation de contrat. Acheté plus cher que sa clause libératoire, fixée à 6 millions d’euros, pour faire passer la pilule au club catalan, mais aussi payer moins de charges sociales sur le transfert, Dro Fernández n’est d’abord pas le premier joueur inexpérimenté que le club de la capitale signe. Avant lui, quatre recrues parisiennes ne comptaient aucune minute pro lors de leur arrivée, dont Xavi Simons et Arnau Tenas, également en provenance du Barça.

Si, sur le papier, ce transfert semble étonnant, c’est aussi parce que l’espoir espagnol était l’un des chouchous de Hansi Flick. « C’est un super joueur qui ne va cesser de s’améliorer, avait déclaré l’entraîneur allemand du FCB. Dro est super talentueux. Ça se voit à l’entraînement. J’adore ça. » Joueur de futsal quand il était plus jeune, le droitier était considéré comme l’un des plus grands talents actuels de la Masia. Doué techniquement, celui qui a été comparé à Andrés Iniesta par le journal catalan Sport a une bonne capacité d’élimination, sait jouer entre les lignes, en atteste son unique passe décisive sous les couleurs catalanes, et a une première touche supérieure à la moyenne, qui lui permet de gagner de précieuses secondes sur ses adversaires. Mais ce qui plaît surtout à Luis Enrique, avec qui il partage le même agent, c’est sa polyvalence. Un atout primordial aux yeux du technicien espagnol pour qui les joueurs doivent être capables d’être amovibles, à l’instar de Warren Zaïre-Emery et de sa capacité à jouer latéral droit.

Un profil hybride à polir

Sur les cinq matchs qu’il a disputés au Barça, Fernández, qui a avoué que Pedri était son idole, a surtout évolué au cœur du jeu. Mais le néo-Parisien est tout aussi capable d’évoluer en tant qu’ailier, de préférence à gauche comme lors de son seul match en Coupe d’Europe, où son pied droit peut être une belle arme. La question maintenant est de savoir comment il sera utilisé par le club de la capitale. Sur le papier, Paris n’avait pas forcément l’envie de recruter lors de ce mercato hivernal, mais cette prise est davantage une opportunité de marché, qui s’inscrit dans la volonté de Luis Enrique de donner sa chance et de faire progresser des jeunes joueurs à fort potentiel (déjà plus de 1 500 minutes pour Senny Mayulu et 957 minutes pour Ibrahim Mbaye cette saison). C’est aussi un moyen de colmater les brèches en cas de blessures, notamment celle de Lee Kang-in.

On n’est pas à l’abri d’une éclosion soudaine à la Willian Pacho, même si celui-ci avait déjà 23 ans à son arrivée au club, ou d’un destin à la Xavi Simons, qui n’aura joué que 11 matchs avec le club de la capitale avant d’être vendu 50 millions à Leipzig, mais Dro Fernández mettra sûrement un peu de temps avant de montrer l’étendue de son talent. Il faudra donc s’armer de patience avant de voir son éclosion, même s’il n’est pas exclu qu’il soit dans le groupe dès ce week-end face à Strasbourg et qu’il gratte ses premières minutes avec le maillot parisien.

