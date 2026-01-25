S’abonner au mag

Le PSG tient sa première recrue de l'hiver

Le PSG tient sa première recrue de l'hiver

L’homme qui va changer la saison du PSG ? Peu actif sur le marché des transferts ces derniers temps, le PSG va tout de même profiter de ce mercato d’hiver pour enregistrer une arrivée. Selon As, le club de la capitale s’est en effet mis d’accord avec le Barça pour recruter le tout jeune Dro Fernández. Le milieu offensif de 18 ans souhaitait en effet quitter la Catalogne au plus vite pour rejoindre une nouvelle crèmerie.

Courtisé aux quatre coins de l’Europe, il va donc s’engager jusqu’en 2030 avec les champions d’Europe en titre et évoluera sous les ordres de Luis Enrique, avec qui il partage le même agent. Un renfort qui devrait coûter environ huit millions d’euros à son nouveau club, soit un montant légèrement supérieur à sa clause libératoire (6 millions).

Plutôt un bon coup à la Kvara ou un flop à la Zabarnyi ou Chevalier ?

