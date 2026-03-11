S’abonner au mag
La technique du Bayer Leverkusen pour empêcher Arsenal de marquer sur corner

De bonne guerre. Arsenal se déplace en Rhénanie-du-Nord ce mercredi soir pour y affronter le Bayer Leverkusen dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, et les Allemands semblent enfin avoir trouvé le secret que tout le monde s’arrache pour contrer les Gunners sur coups de pied arrêtés : interdire les corners avec une pancarte, tout simplement.

Le Bayer peut dégainer l’arme Grimaldo

Ce n’est un secret pour personne : si l’équipe de Mikel Arteta s’impose comme la meilleure équipe d’Europe cette saison, c’est en partie grâce au Français Nicolas Jover. Avec l’aide du travail de l’entraîneur dédié aux coups de pied arrêtés, les Gunners ont inscrit seize buts dans ce domaine en Premier League. En attendant de savoir si la pancarte fera son petit effet, les Anglais devront aussi se méfier d’un certain Alejandro Grimaldo, meilleur buteur et passeur de son équipe en C1 et réputé pour ses sublimes coups francs.

Des buts dans le jeu, ce sera bien aussi.

