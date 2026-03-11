Sans surprise, l’effectif qui vaut le plus cher au monde est celui de…

Eh non, pas le Stade rennais ! Dans sa lettre hebdomadaire, l’Observatoire du football CIES a établi le classement des 100 clubs dont l’effectif vaut le plus cher. Et sans surprise, avec ses 54 joueurs sous contrat, c’est Chelsea qui remporte la timbale, avec une valeur marchande totale estimée à 1732 millions d’euros. Manchester City (1608 millions, répartis entre 47 joueurs) et le Real Madrid (1541 millions, 36 joueurs) complètent le podium. Premier club français du classement, le Paris Saint-Germain se classe sixième, avec un effectif valorisé à « seulement » 1346 millions d’euros.

Une répartition inégale

Cependant, le classement change si l’on regarde la valeur moyenne de chaque joueur. Ainsi, selon ce critère, c’est le Real Madrid qui se hisse en tête, chacun de ses contractuels étant valorisé à 42,8 millions d’euros de moyenne. Quant à la valeur maximale, elle est pour le FC Barcelone et son Lamine Yamal coté à 351,6 millions d’euros, soit 25% de l’effectif total des Blaugranas.

Néanmoins, le joueur qui pèse le plus au sein de son effectif est à chercher en dehors des cadors européens puisqu’il s’agit de l’international ukrainien Vladyslav Vanat. Avec sa valeur estimée à 45,2 millions, l’attaquant de Gérone représente en effet 28% du total de 160 millions de l’effectif catalan.

Quant au Stade rennais, eh bien il n’est même pas dans le Top 100, contrairement à Toulouse qui rafle une honorable 98e place avec un effectif valorisé à 133 millions d’euros.

