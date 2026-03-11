Sochaux officialise le retour du partenariat avec Peugeot

Le voyage dans le temps a bien lieu. Comme annoncé il y a quelques jours, le FC Sochaux-Montbéliard et Peugeot redeviennent partenaires. Le club sochalien a officialisé la collaboration, ce mercredi matin : « Le début d’un partenariat qui célèbre notre histoire commune et notre attachement au territoire. »

Le début d’un renouveau ?

Le FCSM a été créé par Peugeot en 1928. Propriétaire jusqu’en 2015, le constructeur automobile français avait mis fin à 87 années d’histoire commune en vendant le club au groupe chinois Ledus. En 2023, Sochaux, proche de faire faillite, a été sauvé par une quarantaine d’investisseurs.

🦁 Un 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐚𝐮 𝐜𝐡𝐚𝐩𝐢𝐭𝐫𝐞 s’écrit entre 𝐏𝐞𝐮𝐠𝐞𝐨𝐭 et le 𝐅𝐂𝐒𝐌 🟡🔵 Le début d’un partenariat qui célèbre notre histoire commune et notre attachement au territoire.​ ​#Peugeot #FCSM pic.twitter.com/z8D8Pb0Z6N — FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) March 11, 2026

« Le retour de Peugeot, c’est un symbole. Celui de la confiance retrouvée, d’un club qui veut reprendre sa place, porté par toute une région », dit Sandro Nardis, président du Conseil de surveillance de Sochaux. Le FCSM est actuellement troisième de National 1, au coude-à-coude avec Dijon et le FC Rouen pour la montée en Ligue 2.

Comme au bon vieux temps.

Peugeot revient à Sochaux et devient le nouveau sponsor maillot