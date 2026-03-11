S’abonner au mag
Sochaux officialise le retour du partenariat avec Peugeot

CT
Le voyage dans le temps a bien lieu. Comme annoncé il y a quelques jours, le FC Sochaux-Montbéliard et Peugeot redeviennent partenaires. Le club sochalien a officialisé la collaboration, ce mercredi matin : « Le début d’un partenariat qui célèbre notre histoire commune et notre attachement au territoire. »

Le début d’un renouveau ?

Le FCSM a été créé par Peugeot en 1928. Propriétaire jusqu’en 2015, le constructeur automobile français avait mis fin à 87 années d’histoire commune en vendant le club au groupe chinois Ledus. En 2023, Sochaux, proche de faire faillite, a été sauvé par une quarantaine d’investisseurs.

« Le retour de Peugeot, c’est un symbole. Celui de la confiance retrouvée, d’un club qui veut reprendre sa place, porté par toute une région », dit Sandro Nardis, président du Conseil de surveillance de Sochaux. Le FCSM est actuellement troisième de National 1, au coude-à-coude avec Dijon et le FC Rouen pour la montée en Ligue 2.

Comme au bon vieux temps.

