La liste de la RD Congo pour aller chercher la qualif’ pour la Coupe du monde

C’est la dernière ligne droite. Sébastien Desabre a publié, ce mercredi, une liste des 26 joueurs retenus pour défendre les couleurs de la RD Congo lors du barrage intercontinental de la Coupe du monde le 31 mars prochain, à Guadalajara, au Mexique.

Le sélectionneur français des Léopards a décidé de ne pas effectuer de changements majeurs en convoquant 22 des 26 joueurs présents à la CAN 2025 au Maroc. Le capitaine Chancel Mbemba et Cédric Bakambu (34 ans) seront de la partie, tout comme Ngal’ayel Mukau, le milieu de terrain de Lille.

#SPORTS: 26 Léopards sélectionnés par le sélectionneur-manager Sébastien Desabre pour la dernière ligne droite des qualifications à la Coupe du Monde, avec un rendez-vous décisif le 31 mars à Guadalajara, au Mexique. pic.twitter.com/cFs9EOZLht — 𝗟𝗲 𝗣𝘂𝗶𝘀𝘀𝗮𝗻𝘁 𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝘆 (@LePuissantCom) March 11, 2026

Pour ce rendez-vous décisif, Desabre peut aussi compter sur Yoane Wissa. L’attaquant de Newcastle fait son retour en sélection congolaise, après avoir manqué la Coupe d’Afrique des nations pour blessure.

Un retour à la Coupe du monde 52 ans après ?

La RDC compte à ce jour une participation en phase finale de Coupe du monde, en 1974, à l’époque du Zaïre. Cinquante-deux ans plus tard, les Léopards n’ont jamais été aussi proches de disputer un deuxième Mondial. Pour arracher cette qualification, les hommes de Desabre devront se frotter au vainqueur de la rencontre entre la Jamaïque et la Nouvelle-Calédonie prévue le 26 mars.

Cela devrait être une formalité pour l’équipe plus forte que le Barça de 2015.

Dix-huit ans plus tard, Arthur Masuaku revient à Lens