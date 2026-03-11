S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Barrages

La liste de la RD Congo pour aller chercher la qualif’ pour la Coupe du monde

CT
1 Réaction
La liste de la RD Congo pour aller chercher la qualif’ pour la Coupe du monde

C’est la dernière ligne droite. Sébastien Desabre a publié, ce mercredi, une liste des 26 joueurs retenus pour défendre les couleurs de la RD Congo lors du barrage intercontinental de la Coupe du monde le 31 mars prochain, à Guadalajara, au Mexique.

Le sélectionneur français des Léopards a décidé de ne pas effectuer de changements majeurs en convoquant 22 des 26 joueurs présents à la CAN 2025 au Maroc. Le capitaine Chancel Mbemba et Cédric Bakambu (34 ans) seront de la partie, tout comme Ngal’ayel Mukau, le milieu de terrain de Lille.

Pour ce rendez-vous décisif, Desabre peut aussi compter sur Yoane Wissa. L’attaquant de Newcastle fait son retour en sélection congolaise, après avoir manqué la Coupe d’Afrique des nations pour blessure.

Un retour à la Coupe du monde 52 ans après ?

La RDC compte à ce jour une participation en phase finale de Coupe du monde, en 1974, à l’époque du Zaïre. Cinquante-deux ans plus tard, les Léopards n’ont jamais été aussi proches de disputer un deuxième Mondial. Pour arracher cette qualification, les hommes de Desabre devront se frotter au vainqueur de la rencontre entre la Jamaïque et la Nouvelle-Calédonie prévue le 26 mars.

Cela devrait être une formalité pour l’équipe plus forte que le Barça de 2015.

Dix-huit ans plus tard, Arthur Masuaku revient à Lens

CT

À lire aussi
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
  • Légende
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Alors que Thomas Bangalter est partout, du nouveau film de Cédric Jimenez au nouvel album d'Orelsan en passant par la fête de fermeture du Centre Pompidou, c'est le moment de relire notre grand récit sur la fin de Daft Punk !

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.