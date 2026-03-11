Le retour de Francesco Totti à la Roma prend forme

Guess who’s back. La légende Francesco Totti est de retour avec la Roma. Sa place dans l’organigramme du club était évoquée depuis quelques mois, et finalement, selon le Corriere dello Sport, l’empereur Totti devrait occuper un rôle de conseiller et porte-parole du club, un poste équivalent à celui de Zlatan Ibrahimović à l’AC Milan.

Une arrivée concrétisée la saison prochaine ?

L’attaquant aux 787 matchs et 307 buts sous les couleurs romaines aurait pour mission d’assurer la liaison entre le club et le centre de formation. Les discussions sont toujours en cours, même si tout laisse présager un retour : le club romain devrait attendre fin mars pour l’annoncer officiellement, avec une prise de fonction prévue la saison prochaine. La Roma, 5e au classement en Serie A, doit d’abord se concentrer dans le choc 100 % italien contre Bologne en huitièmes de finale de Ligue Europa.

En attendant, vous pouvez relire 40 choses que vous ne savez pas sur Francesco Totti.

