La Juve arrache un nul dingue à Rome

AS Rome 3-3 Juventus

Buts : Wesley (39e), Ndicka (54e) et Malen (65e) pour les Giallorossi // Conceição (48e), Boga (79e) et Gatti (90e+3) pour les Bianconeri

Un finish de folie ! Dans ce choc décisif pour ne pas être distancé dans la course à la Ligue des champions, la Juventus n’a pas rendu les armes pour ramener un point de Rome (3-3). Pourtant, le premier pétard de la soirée nous est offert par Wesley qui, d’un enroulé parfaitement ajusté, débloque le tableau d’affichage juste avant la pause (1-0, 39e).

🤯🔥 | GOLAZO DE FRANCISCO CONCEIÇÃO !!! 💎 La @juventusfc égalise dès le retour des vestiaires sur un but exceptionnel, un bijou ! ⭐ Suivez la rencontre en direct sur DAZN 📲 #RomaJuve pic.twitter.com/MRZe7VS3Eb — DAZN France (@DAZN_FR) March 1, 2026

Le bijou de Conceição

Pas de quoi faire baisser les bras aux visiteurs, qui recollent dès le retour des vestiaires grâce à une demi-volée absolument splendide de Francisco Conceição (1-1, 48e). Evan Ndicka, de près sur un corner joué à deux (2-1, 54e) puis Donyell Malen, lancé seul plein axe (3-1, 65e), pensent ensuite donner un avantage décisif aux Romains. Mais c’est compter sans l’abnégation des Turinois. À bout portant, le nouvel arrivant Jérémy Boga rallume d’abord la flamme (3-2, 79e), avant que Federico Gatti ne profite d’un coup de billard sur l’ultime coup franc de la partie pour permettre aux siens d’arracher un point (3-3, 90e+3).

On ne sait donc toujours pas qui gagne à la bagarre entre une louve et une vieille dame.

La Juventus confirme face à la Roma