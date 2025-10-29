La Juventus rebondit, la Roma co-leader

Plus belle la vie.

Igor Tudor parti, la Juventus sourit. Les Bianconeri ont retrouvé la gagne, qui les fuyait depuis le 13 septembre, face à l’Udinese ce mercredi (3-1). Muet depuis deux mois, Dusan Vlahović a ouvert la marque sur penalty (5e). Les Turinois ont pris un coup sur le crâne avec l’égalisation de Nicolo Zaniolo avant la pause (45e+1), mais le jeu aérien de Federico Gatti a fait pencher la balance du bon côté (67e). Kenan Yildiz a eu le dernier mot sur penalty (90e+6) : la Juve est sixième, à six points de la tête.

Roma et Côme dans le coup

Au sommet, la Roma a justement rejoint Naples en battant Parme (2-1). La Louve s’est appuyée sur une tête de Mario Hermoso sur corner (64e) et sur son joker Artem Dovbyk (81e) pour confirmer son excellent début de saison sur le plan comptable. Le Como de Cesc Fabregas, avec Jean Butez, Maxence Caqueret et Diego Carlos dans son onze, continue quant à lui son petit bonhomme de chemin grâce à sa victoire contre le Hellas Vérone (3-1), qui le place en quatrième position.

La Juve file en Ligue des champions, la Roma ira en Ligue Europa, la Lazio reste à la porte