La Roma et la Juve se neutralisent dans un choc haletant

AS Roma 1-1 Juventus

Buts : Lukaku (15e) pour les Giallorossi // Bremer (31e) pour les Bianconeri

Alors qu’on s’attendait à une attaque-défense entre une Roma entreprenante et une Juve pragmatique, les deux équipes ont délivré un charmant spectacle. Au terme d’un match ouvert rythmé durant lequel les deux squadre ont alterné les temps forts, les Giallorossi et les Bianconeri se quittent bons amis (1-1). Un résultat qui n’arrange pas vraiment les affaires romaines et turinoises. La Louve avait l’occasion de revenir à deux longueurs de Bologna, mais pourrait surtout voir l’Atalanta recoller en cas de succès demain à Salerne. De son côté, la Vieille Dame reste troisième et ne profite pas du faux pas du Milan plus tôt dans la soirée.

Bremer répond à Lukaku

Dans un Stadio Olimpico des grands soirs, les deux équipes assurent également le spectacle sur le gazon. Dans une entame de match rythmée, les deux équipes se rendent coup pour coup. Et c’est la Vieille Dame qui s’illustre la première, Chiesa se jouant de la défense romaine et trouvant Vlahovic qui manque de peu le cadre (7e). Un premier avertissement pour la Roma, qui répond quatre minutes plus tard avec un coup de tête de Kristensen – parfaitement servi par Angeliño – qui s’échoue sur la barre d’un Szczesny battu (11e). Les Romains prennent peu à peu le contrôle du jeu, et multiplient les offensives face à des Turinois qui reculent de plus en plus. Et finalement, c’est Lukaku qui lance les hostilités : Baldanzi déborde et trouve Dybala qui se joue de Bremer, le champion du monde sert Cristante pour une frappe repoussée… mais Big Rom est en embuscade, et inscrit son onzième pion de la saison en Serie A (1-0, 15e).

Dans l’obligation de réagir, la Juve se rue à l’attaque. Les hommes d’Allegri poussent, ceux de De Rossi reculent. Et à force de reculer, les Romains finissent par craquer : d’un centre millimétré, Chiesa trouve le crâne de Bremer qui saute plus haut que tout le monde et égalise (1-1, 31e). Et comme souvent après avoir inscrit un but, la Vieille Dame décide de baisser le pied. Alors qu’ils étaient en apnée pendant plusieurs minutes, les Giallorossi sortent la tête de l’eau et parviennent à sortir de leur moitié de terrain. Du rythme, deux équipes joueuses et des buts : ce Roma-Juve tient toutes ses promesses.

Un spectacle sans vainqueur

Le quart d’heure de pause ne refroidit pas les 22 acteurs. Dès la reprise, Chiesa s’illustre de nouveau en éliminant Kristensen d’un crochet dévastateur et enchaîne d’une frappe croisée qui trouve le poteau (47e). Alors que les Turinois se montrent percutants en attaque rapide, les Romains cherchent de leur côté à avoir le pied sur le ballon et la possession. Les deux équipes continuent de se livrer une vraie bataille et la nervosité commence à se ressentir, à l’image d’un Weah tout proche du carton rouge suite à ce vilain coup donné à Paredes (58e). Dans la foulée, Allegri ne prend aucun risque et décide de sortir l’international américain.

L’heure de jeu traversée, la Roma passe la cinquième et se montre de plus en plus menaçante : la frappe de Pellegrini est légèrement déviée par Gatti (68e) puis Kristensen bute cette fois sur Szczesny, auteur d’une somptueuse parade (69e). Acculée dans ses 18 mètres, la Juve est en souffrance… mais ne rompt pas. Locatelli est même tout proche de climatiser les quelques 60 000 tifosi romains avec une reprise que repousse difficilement Svilar (80e), le portier serbe réitérant sur une tête de Kean (88e). La Vieille Dame termine bien ce match, mais n’infligera pas à Daniele De Rossi une troisième défaite depuis son retour à Rome en janvier dernier.

AS Roma (4-3-2-1) : Svilar – Angeliño, Llorente, Ndicka, Kristensen – Pellegrini (Bove, 78e), Paredes, Cristante – Baldanzi (Azmoun, 68e), Dybala (Zalewski, 46e) – Lukaku (Abraham, 68e). Entraîneur : Daniele De Rossi.

Juventus (3-5-2) : Szczesny – Danilo, Bremer, Gatti – Cambiaso (Alcaraz, 85e), Rabiot, Locatelli, McKennie, Weah (Kostic, 60e) – Chiesa (Kean, 76e), Vlahovic (Milik, 76e). Entraîneur : Massimiliano Allegri.