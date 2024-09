Naples passe en force contre Parme, Lukaku déjà buteur

Naples 2-1 Parme

Buts : Lukaku (90e+2) & Zambo Anguissa (90e+7) pour Naples // Bonny (8e S.P.) pour Parme

Expulsion : Suzuki (76e) pour Parme

Volcanique.

Sans Victor Osimhen, en instance de départ, Naples a frôlé le fiasco, ce samedi, avant de tout arracher dans le money time (2-1) face à une équipe de Parme qui a terminé avec un défenseur dans la cage. Le promu est parti en trombe, puisque Mateusz Kowalski a trouvé la barre et Ange-Yoan Bonny le poteau (15e). L’attaquant formé à Châteauroux a ensuite obtenu une faute dans son duel avec Alex Meret, et s’est fait justice lui-même sur le peno (1-0, 19e). Le public du Maradona, lui, a pris son mal en patience face à l’inefficacité des siens (dix frappes en première période). Alessandro Buongiorno a réussi le challenge Téléfoot (65e), mais Naples a éprouvé d’immenses difficultés à percer la muraille parmesane.

<iframe loading="lazy" title="NAPOLI-PARMA 2-1 | HIGHLIGHTS | Sensational injury-time comeback! | Serie A 2024/25" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/ZCSCpTWwsoI?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Les affaires du promu se sont cependant compliquées avec le deuxième jaune de Zion Suzuki (76e)… d’autant plus que Fabio Pecchia avait déjà effectué tous ses changements. Enrico Del Prato a donc dû enfiler les gants, et le malheureux a fini par s’incliner devant Romelu Lukaku (1-1, 90e+2). Au bout du bout du temps additionnel, Frank Zambo Anguissa a même fait exploser le stade en offrant la victoire à son équipe (2-1, 90e+7). En attendant la manière, Naples s’évite un début de crise avec le total de six points en trois matchs.

L’histoire retiendra donc que le premier but de Lukaku au Napoli a été inscrit contre un joueur de champ.

→ Résultats et classement de la Serie A