Victor Osimhen va-t-il vraiment partir en Arabie saoudite ?

Nouveau chapitre dans le feuilleton transfert le plus long de l’été.

L’avenir de le Victor Osimhen devrait bien s’écrire en Europe. C’est en tout cas ce qu’a affirmé son agent, Roberto Calenda, ce lundi. L’Italien a publié un message sur son compte X pour clarifier la situation de l’attaquant nigérian, et en a profité pour mettre un petit taquet aux dirigeants du Napoli : « Osimhen est un joueur de Naples, avec un contrat récemment renouvelé suite à un accord mutuel […] Comme je l’ai dit, il ne s’agit pas d’un paquet à expédier loin pour faire de la place à de nouveaux joueurs. Victor a été élu footballeur africain de l’année, huitième au Ballon d’or, il a encore beaucoup à faire en Europe. Il faut du respect et de l’équilibre. »

🇮🇹 Osimhen è un giocatore del Napoli, con un contratto rinnovato recentemente con reciproca soddisfazione. Ha fatto la storia in azzurro e quando ci sono state offerte importanti (anche quest’anno) abbiamo sempre accettato le decisioni del club. Come ho già detto non è un pacco…

