Victor Osimhen a demandé à quitter Naples

C’est reparti pour un tour.

Le jeu du chat et de la souris entre Victor Osimhen et Naples a connu un nouvel épisode ce samedi soir. Publiquement, Giovanni Manna, le directeur sportif du club, a pris la parole afin de clarifier la situation du Nigérian, dont les rumeurs vont bon train depuis le début du mercato. « Il a demandé à partir. Nous sommes sereins car nous avons des joueurs dans l’effectif pour le remplacer. Mais nous voulons préserver la sérénité dans le groupe. Nous verrons ce qui se passera dans les prochains jours », a affirmé le dirigeant à Sport Mediaset. Un message clair, qui contraste avec la position du club l’été dernier, lorsque les Napolitains, et surtout Aurelio De Laurentiis, avaient souhaité conserver à tout prix leur avant-centre. Pour rappel, Chelsea et le Paris Saint-Germain étaient les deux formations les plus souvent liées au buteur ces dernières semaines.

Possible d’imaginer qu’un deal avec les Blues est plus envisageable, d’autant que Romelu Lukaku pourrait faire le chemin inverse.

