Revivez Lyon-Lille (2-1)

Surtout, pour pimenter la soirée, les deux prétendants européens se pointent chacun au bras de l'ex de leur adversaire. Du moins pour le LOSC de Bruno Génésio, étant donné que Paulo Fonseca poursuit sa relation à distance contrainte avec le banc lyonnais, et observera le duel depuis les tribunes, bien évidemment. Çe qui fait toujours plus de drâma, et on attend que ça ! Car malgré le treizième titre parisien, le suspense n'est pas mort dans cette Ligue 1!