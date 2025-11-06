S’abonner au mag
Nice n'est pas dernier en Ligue Europa !

CG
Ne jamais cracher sur une bonne nouvelle quand on est dans le dur.

En plein cauchemar en Ligue Europa, Nice a enchaîné un 16e match d’affilée sans gagner en Coupe d’Europe et une quatrième défaite de rang cette saison dans la compétition, en s’inclinant à domicile contre Fribourg.

Nice sauvé par les Rangers

Le Gym n’est pourtant pas le bonnet d’âne après quatre journées de C3 : les Rangers, eux aussi battus quatre fois, restent derniers après leur revers du soir contre la Roma (0-2). Les Aiglons devancent les Écossais grâce à leur différence de buts (-5 contre -7).

À l’extrême opposé, le club danois de Midtjylland est le seul à avoir réussi un carton plein : 12 points sur 12 possibles. Ce qu’aurait bien aimé réalisé l’OL, battu par le Betis, mais toujours dans le top 8 avec une 7e place (9 points). Entre les deux autres représentants français se trouve le LOSC, refroidi en Serbie et 19e au classement avant de recevoir le Dinamo Zagreb après la trêve.

Disons nous que ça ne pourra pas être pire.

Test comparatif : quel est le meilleur gardien du jeudi soir

CG

