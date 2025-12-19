S’abonner au mag
Le surnom d’Ecuele Manga en sélection est dur mais juste

Un sobriquet digne des meilleurs mangas.

En pleine préparation en vue de leur premier match de CAN contre le Cameroun mercredi, les joueurs gabonais prennent le temps de rigoler. Comme le rapporte le correspondant de TV5 Monde au Gabon Yves-Laurent Goma, le capitaine des Panthères Bruno Ecuele Manga se fait désormais appeler « Paul Biya », en référence au président du Cameroun, au pouvoir depuis 43 ans et aujourd’hui âgé de 92 ans.

Vingt ans en sélection et six CAN pour Ecuele Manga

Il faut dire qu’à son échelle, le défenseur central gabonais fait aussi durer le plaisir. À 37 ans, Ecuele Manga joue depuis près de 20 ans en équipe nationale, affichant 116 sélections depuis 2006. Cette CAN au Maroc sera sa sixième. Et pour l’instant, rien ne dit que celle-ci sera sa dernière, comme il l’affirmait dans un entretien à RFI ce mercredi : « Je laisse le choix à plus tard. […] J’aurai une discussion avec le sélectionneur et je verrai comment je me sens. »

Ça tombe bien, Biya non plus ne semble pas près de lâcher l’affaire.

Pierre-Emerick Aubameyang va manquer le début de la CAN

CMF

