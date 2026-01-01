S’abonner au mag
  • CAN 2025
  • Gr. F
  • Gabon-Côte d'Ivoire (2-3)

La terrible décision du gouvernement gabonais après l'élimination des Panthères

La terrible décision du gouvernement gabonais après l'élimination des Panthères

Après le zéro pointé des Panthères lors de cette CAN 2025, le gouvernement gabonais a annoncé des mesures drastiques après l’élimination de la sélection qui a perdu l’ensemble de ses rencontres de poule. Selon la presse locale, le ministre par intérim des Sports a annoncé dans un communiqué lu en direct à la télévision gabonaise : « Le gouvernement décide de la dissolution du staff technique et de la suspension de l’équipe nationale jusqu’à nouvel ordre, de la mise à l’écart des joueurs Bruno Ecuélé Manga et Pierre-Emerick Aubameyang  ».

Aubameyang contre-attaque

Si la Fédération Gabonaise de football n’a pas encore réagi publiquement, Pierre-Emerick Aubameyang, forfait pour la dernière rencontre face à la Côte d’Ivoire, a répondu sur les réseaux sociaux aux personnes qui l’interrogeaient sur cette nouvelle. L’attaquant de l’OM a indiqué : « Je pense que les problèmes de l’équipe sont bien plus profond que la petite personne que je suis »

Si cette décision venait à se confirmer et à perdurer, la FIFA pourrait suspendre les Panthères pour ingérence politique en vertu des articles 2 (2) et 15 (c) des statuts de l’instance mondiale du football.

Rien ne dit que l’histoire aurait été différente si les Gabonais avait remporté la rencontre face aux Éléphants.

La Côte d’Ivoire arrache la première place sur le gong

