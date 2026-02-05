S’abonner au mag
  • Sondage

Sondage : la Coupe de France vous intéresse-t-elle toujours ?

SF

Des stades rarement remplis, comme au Groupama Stadium mercredi, des audiences moyennasses, des droits TV qui ne s’arrachent pas, de moins en moins de surprises... La Coupe de France reste la plus belle compétition de l’histoire du foot et cette édition est joyeusement incertaine depuis l’élimination du PSG, mais ce tournoi historique vous intéresse-t-il toujours autant ?

Sondage : la Coupe de France vous intéresse-t-elle toujours ?
C'est une putain de bonne question !

La Coupe de France vous intéresse-t-elle toujours ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
Réactions
Paul Pogba et Monaco : comme dans un conte défait

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances
Logo de a compétition Ligue 1
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
  • France
  • Olympique lyonnais
« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La Coupe de France vous intéresse-t-elle toujours ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
Réactions

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!