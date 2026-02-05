Sondage

Sondage : la Coupe de France vous intéresse-t-elle toujours ?

SF le Jeudi 05 Février à 17:20

Des stades rarement remplis, comme au Groupama Stadium mercredi, des audiences moyennasses, des droits TV qui ne s’arrachent pas, de moins en moins de surprises... La Coupe de France reste la plus belle compétition de l’histoire du foot et cette édition est joyeusement incertaine depuis l’élimination du PSG, mais ce tournoi historique vous intéresse-t-il toujours autant ?