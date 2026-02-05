Samuel Umtiti a trouvé sa nouvelle équipe

Prêt à casser la démarche sur les ondes françaises ? Selon les informations de L’Équipe, Samuel Umtiti devrait débarquer chez RMC. Un recrutement audacieux en vue de la Coupe du monde 2026 que le champion du monde 2018 devrait aider à couvrir.

Une nouvelle voix pour animer les débats

L’ancienne gloire de l’OL et du Barça épaulera l’équipe de RMC pour deux émissions : L’After Foot et Génération After. Les premiers pas à la radio de Samuel Umtiti devraient avoir lieu dimanche soir après PSG-OM, avec Emmanuel Petit. Intervenant régulièrement chez DAZN, l’ancien défenseur devrait cependant pouvoir cumuler ses activités pour continuer avec la plateforme.

Surtout que les radios, ça le connaît.

