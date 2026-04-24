Habib Beye change d'attitude face aux journalistes

Une image vaut mille mots. Présent face aux journalistes pour répondre à leurs questions sur les récentes performances mais également sur la rencontre de l’OM, dimanche contre l’OGC Nice, Habib Beye est apparu stoïque et plus concis qu’à l’accoutumée. Un comportement plus direct qu’il a lui-même reconnu : « Aujourd’hui, je vous donne le minimum, en espérant avoir dimanche le maximum. » Une victoire des Olympiens pourrait l’aider à retrouver ses mots.

🔵⚪ Habib Beye en conférence de presse : "Quand je parle, j'explique trop. Au moins aujourd'hui, ce sera peut-être pas assez. Aujourd'hui, je vous donne le minimum en espérant qu'il y ait le maximum. Quand on s'exprime, ça devient un problème." pic.twitter.com/qGJOzSOew3 — RMC Sport (@RMCsport) April 24, 2026

Moins je me parle, mieux je me porte

Le technicien a également anticipé les futurs échanges entre les journalistes et les entraîneurs, et ils ne seraient pas très glorieux : « Dans le futur, les coachs ne parleront plus. » Le Marseillais a ensuite argumenté sur cette vision, mais également sur son changement d’attitude : « En adoptant ce comportement, je ne m’adresse pas aux joueurs, mais au contexte. Quand je parle, j’explique trop. Quand je décris, je décris trop. On dit que je vous enfume quand je détaille. »

Pas d’enfumade, pas de débat.

Habib Beye salue la prise de parole de Facundo Medina