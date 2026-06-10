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Warren Zaïre-Emery interdit de bar

MJ
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Warren Zaïre-Emery interdit de bar

Dans l’État du Massachusetts, avant 21 ans, on peut porter une arme mais entrer dans un établissement servant de l’alcool, certainement pas. À quelques heures de l’arrivée des hommes de Didier Deschamps à Boston, Warren Zaïre-Emery pourrait donc se retrouver privé d’un espace bien précis de l’hôtel où résideront les Bleus : le bar.

Même accompagné d’un adulte, c’est « no way »

Les Bleus logeront au Four Seasons, un hôtel cinq étoiles. Sauf que dans le bar mis à disposition de l’équipe de France, Warren Zaïre-Emery ne pourra pas entrer, même accompagné d’un adulte, puisqu’il n’a pas encore 21 ans. Une exception pourrait toutefois lui être accordée, puisque le bar est relié au restaurant de l’hôtel. Notre Warren national aurait quand même le droit de manger, non ?

Bien sûr, petit rappel : l’alcool est à consommer avec modération. Même quand on a enfin l’âge de commander.

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MJ

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