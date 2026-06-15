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Les casseurs obligés de payer les dégradations commises ?

LB
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Les casseurs obligés de payer les dégradations commises ?

Tu casses, tu répares. Dans un tweet publié ce dimanche soir, le Premier ministre français, Sébastien Lecornu a annoncé que le Gouvernement présenterait : « en juillet en Conseil des ministres un projet de loi visant à faire assumer directement aux auteurs le coût des dégradations commises dans l’espace public. » Autrement dit, les personnes interpellées pour des faits de vandalisme, en marge des matchs de football ou autre, seraient amenées à payer les réparations, comme le précise le Premier ministre : « Demain, toute personne prenant part à un attroupement violent au cours duquel des dégradations sont commises pourra être tenue de contribuer civilement à leur réparation. »

Des sanctions graduelles

Une mesure qui fait suite aux dégradations commises à Paris et dans d’autres villes françaises en marge de la victoire du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions face à Arsenal (1-1, 4-3 T.A.B), où plus de 400 personnes avaient été interpellées. Le Premier ministre français précise que cette « réparation » pourra être graduelle en fonction des « capacités financières de chacun ». Outre l’aspect coercitif, l’homme politique français précise également que ces sanctions auront une «  vocation éducative »

Reste à savoir si le projet sera adopté avant la finale du Mondial et la potentielle troisième étoile de l’équipe de France.

LB

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