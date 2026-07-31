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Deux nouvelles recrues pour Metz

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Deux nouvelles recrues pour Metz

Deux pour le prix d’un. Ce vendredi, Metz a annoncé une double signature : celle de Cristian Devenish, et celle de Nampalys Mendy. Le premier vient du Portugal, le Colombien jouant pour AVS jusque-là et ayant été acheté environ un million d’euros par les Grenats.

Un transfert gratuit

Le second est bien connu du football français et s’est engagé librement après avoir réussi sa période de test chez le club relégué, le contrat du Sénégalais avec Watford étant terminé. Une habitude pour lui, puisqu’il a connu la même situation avec Lens en 2025.

Ce mercato a de la gueule, non ?

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Le fils d'une ancienne gloire de Metz signe pro au club

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