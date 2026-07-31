S’abonner au mag
  • Espagne
  • Real Madrid

Raúl Asencio sera jugé en septembre

MJ
10 Réactions
Raúl Asencio sera jugé en septembre

Raúl Asencio devra s’expliquer devant la justice. Le défenseur du Real Madrid comparaîtra les 3, 4 et 7 septembre devant le tribunal de Las Palmas dans l’affaire des vidéos à caractère sexuel impliquant notamment une mineure, enregistrées en 2023 à Gran Canaria.

Le joueur espagnol n’est pas accusé d’avoir filmé les images ni de les avoir diffusées sur les réseaux sociaux. Il est poursuivi pour avoir prétendument montré l’une des vidéos à une tierce personne après l’avoir reçue sur son téléphone. Asencio conteste les faits.

Deux ans et demi de prison requis

Le parquet réclame deux ans et demi de prison contre le défenseur madrilène. Trois anciens joueurs du Castilla seront également jugés dans cette affaire pour l’enregistrement et la diffusion présumés des vidéos sans le consentement des personnes concernées. Les avocats des quatre prévenus avaient demandé l’annulation de la procédure et de plusieurs éléments récupérés sur leurs téléphones, mais la juge a rejeté leur requête.

Raúl Asencio connaîtra donc son sort en septembre.

Ester Expósito en a marre des ragots autour de sa relation avec Kylian Mbappé

MJ

Commentaires

Les membres ont posté 10 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Articles en tendances

Boutique SO - Magazines

SO FOOT collector 100% Real Madrid, édition blanche

à partir de 49€



Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.