Raúl Asencio sera jugé en septembre

Raúl Asencio devra s’expliquer devant la justice. Le défenseur du Real Madrid comparaîtra les 3, 4 et 7 septembre devant le tribunal de Las Palmas dans l’affaire des vidéos à caractère sexuel impliquant notamment une mineure, enregistrées en 2023 à Gran Canaria.

Le joueur espagnol n’est pas accusé d’avoir filmé les images ni de les avoir diffusées sur les réseaux sociaux. Il est poursuivi pour avoir prétendument montré l’une des vidéos à une tierce personne après l’avoir reçue sur son téléphone. Asencio conteste les faits.

Deux ans et demi de prison requis

Le parquet réclame deux ans et demi de prison contre le défenseur madrilène. Trois anciens joueurs du Castilla seront également jugés dans cette affaire pour l’enregistrement et la diffusion présumés des vidéos sans le consentement des personnes concernées. Les avocats des quatre prévenus avaient demandé l’annulation de la procédure et de plusieurs éléments récupérés sur leurs téléphones, mais la juge a rejeté leur requête.

Raúl Asencio connaîtra donc son sort en septembre.

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