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« Il était le meilleur défenseur du monde » : De Zerbi rend hommage à Baresi

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«<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>Il était le meilleur défenseur du monde<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>» : De Zerbi rend hommage à Baresi

Pour ceux qui ne savent pas qui était Il Capitano. L’entraîneur de Tottenham, Roberto De Zerbi, a réagi à la mort de Franco Baresi (66 ans), survenue ce vendredi matin. L’ancien joueur de l’académie des Rossoneri l’avait côtoyé avant sa retraite.

« J’ai grandi dans le centre de formation de l’AC Milan et quand j’avais 15, 16 ans, j’ai beaucoup travaillé avec l’équipe première, se souvenait en conférence de presse, le ton lourd, celui qui est parti de la capitale lombarde en 1998, à 19 ans. Je pense qu’il était le meilleur défenseur du monde. Excellent capitaine, excellent joueur, je suis très triste pour lui. Il était le capitaine du Milan (à partir de 1982) mais aussi de l’équipe nationale (de 1990 à 1994). J’ai parlé avec beaucoup de joueurs aujourd’hui et ils ne le connaissent pas, ils ne l’ont pas vu en tant que joueur, mais il était incroyable, peut-être meilleur que Maldini qui était un autre joueur de très, très, très haut niveau. »

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Dans son effectif, impossible que ses trois compatriotes italiens Guglielmo Vicario, Destiny Udogie et encore plus l’ancien Milanais Sandro Tonali n’aient pas eu ouïe de Franco Baresi, libéro comme l’air.

Franco Baresi, libéro comme l'air

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