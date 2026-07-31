Le monument du foot italien Franco Baresi est mort

Cette fois, pas de démenti : Franco Baresi s’est éteint ce vendredi à l’âge de 66 ans, triste nouvelle annoncée par son club de toujours, l’AC Milan. Incarnation du poste de libéro, il a cumulé 716 matchs et 33 buts avec les Rossoneri entre 1977 et 1997. Vingt ans remplis de défense en zone, d’ouvertures délicates, de percées balle au pied, de tacles maîtrisés, de penalties (il les tirait), il s’était logiquement vu remettre le brassard du Diavolo.

Légende du Milan et de la Nazionale

Il Capitano a ainsi amassé six titres de champion d’Italie (1979, 1988, 1992, 1993, 1994 et 1996) dans une époque où la Serie A était le championnat le plus relevé du monde, trois C1 (1989, 1990 et 1994). Il est crédité comme champion du monde en 1982 sans avoir joué, l’homme aux 81 capes en sélection a également été finaliste malheureux de la World Cup 1994.

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Une fois les crampons retirés, il est resté dans l’organigramme du Milan, du banc des U21 à la vice-présidence d’honneur en 2020, même s’il a fait un tout petit crochet à Fulham de mai à septembre 2002 pour tester le poste de directeur du football. Si on connaissait ses soucis de santé et notamment un lourd traitement basé sur l’immunothérapie, son décès laisse le foot italien orphelin d’un de ses plus grandes figures.

L’AC Milan dément la mort de Franco Baresi