On connaît les équipes qui disputeront le troisième tour de qualification de la Ligue Europa

Les jeux sont faits. Ce jeudi soir se déroulait les matchs retours du 2e tour de qualification pour les barrages de la Ligue Europa. Mal en point avant d’aborder son match retour après s’être incliné en Suisse (1-2), Benfica a balayé Saint-Gall à l’Estádio da Luz (5-0) pour se hisser au tour suivant. Les Aigles affronteront ainsi les Écossais de Heart of Midlothian les 6 et 13 août prochains.

Le Dynamo Kyiv et Midtjylland prennent la porte

Ce deuxième tour de qualification a également vu plusieurs grands noms du football européen se prendre les pieds dans le tapis. C’est le cas du Dynamo Kyiv, opposé au PAOK et qui comptait déjà un but de retard après le match aller remporté par les Grecs 3-2. Les Ukrainiens ne sont pas parvenus à renverser la vapeur et se sont finalement inclinés 2 à 0 au Toumba Stadium après le doublé de Giannis Konstantelias. Même destinée pour Midtjylland qui était revenu de son déplacement en Turquie avec un scénario défavorable puisque les Danois s’étaient inclinés 1 à 0. Réduits à dix en début de seconde période, les Loups ont encaissé deux buts en six minutes dans les dernières vingt minutes de la rencontre (0-2).

Mais le plus grand choke est à mettre au profit du Hajduk Split qui avait remporté son match aller avec un certaine avance contre Paphos (0-2) et qui a longtemps cru en sa bonne étoile avant que David Goldar égalise pour les Chypriotes dans le temps additionnel. Survolté par le scénario de la rencontre, Paphos n’a laissé aucun espoir aux Croates en rajoutant deux buts en prolongations.

Rien n’est perdu pour les éliminés puisqu’ils disputeront le troisième tour de qualification également… mais en Ligue Europa Conférence.

Tous les résultats de la soirée

Maccabi Tel Aviv* 1-0 Sheriff Tiraspol

Hradec Králové* 3-1 Tromsø

Midtjylland 0-2 *Besiktas

Paphos* 4-0 Hajduk Split

PAOK* 2-0 Dynamo Kyiv

CSKA Sofia* 0-0 (5-4 T.A.B) Qarabag

Anderlecht* 3-1 Hammarby

Ferencváros* 2-2 Twente

Benfica* 5-0 Saint-Gall

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