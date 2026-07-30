L'OM retrouve le succès à domicile

Olympique de Marseille 2-1 Nîmes Olympique

Buts : Maupay (8e), Paixão (57e) // Doumbouya (3e) pour les Crocos

Le choc des Olympiques qu’on n’attendait pas. Après leur succès inaugural en Côte d’Ivoire face au Yamoussoukro FC (0-3), puis la large défaite samedi dernier face à Nice (0-3), les Olympiens de Pep Genesio ont enfin enregistré leur premier succès à domicile en préparation face aux voisins nîmois (2-1).

Un succès long à se dessiner

Alors que les Crocos se préparent pour vivre une nouvelle saison en quatrième division, ce sont eux qui ont pris les commandes de la rencontre dès l’entame. Déjà en difficulté lors de la dernière rencontre, la défense marseillaise s’est de nouveau montrée perméable face à Sory Doumbouya, abandonné de tout marquage, qui s’est ensuite parfaitement joué de Jeffrey De Lange pour catapulter le ballon au fond des filets phocéens (0-1, 3e). Une avance numérique qui n’a finalement duré que cinq minutes. Déjà buteur en Côte d’Ivoire, Neal Maupay a de nouveau fait parler sa détermination. Auteur de la première frappe de la rencontre (1e), l’ancien attaquant de Séville est venu égaliser de la tête qui n’a laissé aucune chance au portier nîmois (1-1, 8e).

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Les Nîmois n’ont toutefois pas sombré et ont tenté de défendre crânement leur chance. La rencontre aurait pu basculer plus tôt si la frappe d’Angel Gomes était venue se loger au fond des filets de Lucas Dias et pas sur sa barre transversale (17e), mais c’est finalement Igor Paixão qui est venu libérer les siens. Comme souvent la saison dernière, le virevoltant ailier brésilien s’est fait plus que discret jusqu’à ce que la magie opère. Parfaitement placé à l’entrée de la surface gardoise, le numéro 14 marseillais a de nouveau signé un bijou avec une reprise de volée tentée depuis l’extérieur de la surface et venue se loger dans les filets de Dias (2-1, 57e). Nîmes ne reviendra pas et permet à Pep Genesio de remporter son premier match à domicile avant que les Marseillais retrouvent le Vélodrome le 9 août prochain pour affronter l’Athletic Club.

Plus que trois matchs amicaux avant le retour de la Ligue 1.

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