Javier Milei veut interdire l'entrée en Argentine aux auteurs de « messages de haine »

Il faudra être supporter de l’Albiceleste si vous souhaitez voir la cordillère des Andes. L’AFP rapporte que le gouvernement de Javier Milei a publié dans la nuit de mercredi à jeudi un décret, qui devra être soumis au Parlement, interdisant l’entrée dans le pays, ou rendant passible d’expulsion « tout étranger qui diffuserait ou inciterait à des messages de haine contre le peuple argentin ou le pays. « Les expressions de désaccord idéologique ou critique politique, académique ou citoyenne » ne sont pas concernées par ces nouvelles dispositions.

Délire de « campagne anti-Argentine » et « manifestations d’hostilité »

La faute aux « récentes manifestations d’hostilité contre la République argentine et les Argentins », selon un communiqué du président argentin. On ne peut pas y voir, en toile de fond, les critiques faites aux joueurs de l’Albiceleste du fait des débordements provoqués par ces derniers pendant le Mondial, à l’instar du boxeur Leandro Paredes.

Ce dimanche, Javier Milei dénonçait une « campagne anti-Argentine » orchestrée par le Brésil, le Mexique et le Parti démocrate états-unien.

Il s’inspire de la belle Coupe du monde de Donald Trump dans la course au plus consternant.

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