Lisandro Martínez ne comprend pas pourquoi l’Argentine est détestée

Au bout d’un moment, on ne peut que dire : « Roh, on souffle. » Quelques jours après une finale où les Argentins se sont embrouillés avec la terre entière, Lisandro Martínez ne comprend toujours pas pourquoi sa sélection n’est pas appréciée partout dans le monde. Interrogé par SportsCenter sur la campagne « anti-Argentine », le défenseur de Manchester United assure que les critiques n’ont « aucune raison » de détester son équipe. « Ils disent qu’on est arrogants, mais ça en dit plus long sur eux que sur nous », a-t-il ajouté. C’est ce qu’on appelle avoir une sacrée mauvaise foi.

« Ils n’ont aucune raison de nous détester »

« Ils n’ont aucune raison de nous détester », s’est agacé Lisandro Martínez, qui estime que les Argentins ont « toujours été respectueux envers chaque adversaire ». Une déclaration assez courageuse après une finale durant laquelle Leandro Paredes a envoyé une mandale à Eric García avant de traîner Gavi au sol, tandis que Nahuel Molina s’en est pris à Rodri. Le défenseur a également nié que ses coéquipiers aient volontairement tourné le dos à l’Espagne pendant la remise du trophée. Selon lui, les Argentins avaient salué les joueurs et le staff espagnols avant de se tourner vers leurs propres supporters pour les remercier.

Après Otamendi et De Paul, la chorale du ouin-ouin argentin accueille donc une nouvelle voix.

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