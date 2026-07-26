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Kalilou Traoré, ancien international malien, est décédé à 38 ans

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Kalilou Traoré, ancien international malien, est décédé à 38 ans

Le FC Sochaux-Montbéliard a annoncé sur son compte X ce dimanche une bien triste nouvelle : son ancien joueur Kalilou Traoré est décédé ce vendredi à l’âge de 38 ans. Passé chez les Lionceaux entre 2012 et 2014, le milieu défensif avait également défendu les couleurs de son pays, le Mali, à seize reprises. Il avait notamment participé à la CAN 2013, où le Mali avait décroché une belle troisième place. Il était aussi passé par Bamako, le Wydad Casablanca, Istra et Odense. Selon des médias maliens, il s’agirait d’un accident de circulation.

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Un ancien joueur formé au PSG à la tête du Mali

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