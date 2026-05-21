Vol de la mascotte de Sochaux : un traiteur passe aux aveux

Une histoire à en perdre la tête, enfin presque. Alors que les supporters de Sochaux fêtaient leur montée en Ligue 2, un de leurs plus fidèles supporters manquait à l’appel. Sochalion, la mascotte du club, était absente des festivités. Et pour cause : son costume a été volé quelques heures avant le début du match. Le « corps » du lion a été dérobé ainsi qu’une de ses deux têtes.

Qui est le Scar qui a voulu s’en prendre à Mufasa ?

Drôle d’histoire, mais pas pour tout le monde. Le vol a été pris très au sérieux par les policiers de Montbéliard. Après une semaine d’enquête, le principal suspect est un traiteur de 35 ans. Ce dernier aurait reconnu avoir fait « une bêtise », selon L’Est Républicain.

Le trentenaire n’est pas étranger au club puisqu’il était un de ses anciens prestataires et son contrat avec Sochaux a été rompu à la suite « d’un désaccord sur ses tarifs ». Le Jean Valjean du 21e siècle se serait rendu au stade avec sa tenue de travail et, après avoir bu quelques bières, il se serait infiltré avec un ami dans le local dans lequel se trouvait Sochalion. Le procureur de la République de Montbéliard, Paul-Édouard Lallois, a confirmé que le costume « est sain et sauf et a été retrouvé dans le local du traiteur ».

Ouffff ! Le lion n’est pas mort ce soir.

Qui a volé la mascotte de Sochaux ?