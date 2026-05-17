Qui a volé la mascotte de Sochaux ?

Le stade Bonal était plein à craquer vendredi soir pour le match de la montée en Ligue 2… mais Sochalion, lui, manquait à l’appel. La mascotte du FC Sochaux a été privée de la fête pour une triste raison : son costume a été volé. Celui qui devait se mettre dans la peau du lion a constaté, à quelques heures du coup d’envoi, que le corps de la tenue avait disparu. L’une des deux têtes du costume dont dispose le club s’est aussi évaporée.

« On a cherché en vain pendant une heure et demie dans le stade », a-t-il confié à L’Est républicain. Le vol a eu lieu « probablement entre jeudi et vendredi matin ». Le FCSM a dû solliciter une association locale pour se faire prêter des pièces de complément et ainsi permettre la présence de Sochalion samedi, à Montbéliard, pour les festivités.

Il faudra choisir pendant le mercato : soit des joueurs pour l’équipe, soit des vigiles pour la mascotte.

La pelouse du stade Bonal envahie après la promotion de Sochaux en Ligue 2