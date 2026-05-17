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Plusieurs absents et un retour pour le PSG face au Paris FC

TB
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Plusieurs absents et un retour pour le PSG face au Paris FC

La gestion des temps de jeu continue. En (court) déplacement sur la pelouse du Paris FC ce dimanche soir en clôture de la saison de Ligue 1, le Paris Saint-Germain se présentera une nouvelle fois sans plusieurs joueurs. Ménagés face à Brest et Lens, Willian Pacho, Nuno Mendes et Lucas Chevalier ne seront toujours pas de la partie, pas plus qu’Achraf Hakimi, absent depuis la demi-finale aller de Ligue des champions face au Bayern.

Warren Zaïre-Emery de retour

Joueur le plus utilisé par Luis Enrique cette saison, Warren Zaïre-Emery a lui aussi eu droit à un peu de repos lors des deux dernières journées de Ligue 1. Mais pas cette fois, puisque le jeune titi figure à nouveau dans le groupe convoqué pour cette rencontre. Les Parisiens bénéficieront ensuite de deux semaines de repos complètes avant leur grande finale de Ligue des champions face à Arsenal.

L’heure de faire la prépa qu’ils n’ont jamais eue ?

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TB

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