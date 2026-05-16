Benatia fait ses adieux

L’heure de se dire au revoir. L’Olympique de Marseille confirme ce samedi que Medhi Benatia quittera ses fonctions de directeur du football lundi 18 mai, au lendemain du dénouement de la saison de Ligue 1. L’international marocain avait démissionné en février, avant d’accepter de rester quelques mois de plus, à la demande de Frank McCourt. « Il a fait preuve d’un sens affirmé des responsabilités et d’un attachement sincère à l’Olympique de Marseille », déclare le propriétaire de l’OM dans un communiqué, en soulignant son engagement « durant une période exigeante pour le club ».

« Je suis revenu à l’OM avec l’envie de servir ce club qui compte tant à mes yeux et la volonté de faire de mon mieux, ajoute Benatia. Je tiens à remercier Frank McCourt pour la confiance qu’il m’a accordée sans jamais faillir. Ce lien restera gravé dans ma mémoire. Je souhaite à l’Olympique de Marseille de connaître le succès qu’il mérite. Ce club, cette ville, ces supporters le méritent pleinement. »

Son recrutement et son management soulèvent des questions, mais ses passages en zone mixte nous manqueront.

Le directeur de la lutte anti-hooliganisme fait le bilan de sa première saison