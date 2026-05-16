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Antoine Griezmann aura bien droit à un dernier hommage de l’Atlético de Madrid

JD
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Antoine Griezmann aura bien droit à un dernier hommage de l&rsquo;Atlético de Madrid

Il faudra au moins ça. Sauf énorme surprise, Antoine Griezmann quittera l’Atlético de Madrid pour Orlando City en MLS cet été, après avoir disputé 501 parties pour le compte du club madrilène. La barre du demi-millier de matchs joués sera atteinte ce dimanche à l’occasion de la réception de Gérone, dans le cadre de la 37e journée de Liga.

« Au revoir Antoine »

Ce match sans grand enjeu (l’Atlético est déjà qualifié pour la prochaine Ligue des champions) symbolisera donc le dernier rencard entre Griezmann et le public des Colchoneros au Riyadh Air Metropolitano. Le Français est d’ailleurs le premier buteur de l’histoire du stade qui a succédé au Vicente-Calderon, après le déménagement du club en 2017. Depuis, il y a inscrit 74 buts sur les 212 qu’il compte avec l’Atléti. De quoi lui conférer le statut de meilleur marqueur de l’histoire de l’enceinte et du club.

La direction madrilène a donc logiquement décidé de marquer le coup en annonçant qu’un vibrant hommage sera rendu « avant, pendant et après la rencontre » au « meilleur buteur de tous les temps de l’Atlético de Madrid, mais aussi à l’une de nos légendes. » Avant de prendre les devant en concluant d’un sobre « Au revoir, Antoine ! »

Vous la sentez venir la tempête de poussières qui vont s’abattre dans les yeux du public ?

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JD

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