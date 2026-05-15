Manuel Neuer n'en a pas terminé avec le Bayern

Le temps n’a pas d’effet sur lui. Malgré ses 40 ans, Manuel Neuer poursuit son aventure avec le Bayern. Le club a annoncé la prolongation de contrat de l’emblématique gardien de but allemand jusqu’au 30 juin 2027, dans un communiqué publié ce vendredi. Sven Ulreich, le troisième portier du club bavarois, a également signé un nouveau contrat d’un an.

𝙏𝙝𝙚 𝙟𝙤𝙪𝙧𝙣𝙚𝙮 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙞𝙣𝙪𝙚𝙨! 🫶 Bewährtes Torwartteam mit Jonas Urbig: Manuel Neuer und Sven Ulreich verlängern bis 2027. ✍️ 🔗 https://t.co/hHqFNUmu88 pic.twitter.com/fuW711iwmF — FC Bayern München (@FCBayern) May 15, 2026

Manuel Neuer, au Bayern depuis 2011, est devenu une véritable référence en Bavière : 597 matchs joués et 31 titres remportés, dont 2 Ligues des champions. Herbert Hainer, le président du club, s’est réjoui de la prolongation du champion du monde 2014 : « Le FC Bayern a compté dans son histoire de nombreux gardiens de but absolument exceptionnels, et Manuel Neuer occupe une place très particulière parmi eux : il incarne non pas une, mais deux générations. C’est un capitaine, qui est un exemple sur et en dehors du terrain. Nous sommes fiers de ce qu’il a apporté au club pendant plus d’une décennie. »

Les ramasseurs de balle ont encore intérêt à rester sur leurs gardes quand ils croiseront la route de Neuer la saison prochaine.

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