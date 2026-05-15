Pourquoi Deschamps a seulement choisi cinq milieux dans sa liste

La terre du non-milieu. Pour tenter de retourner sur le toit du monde cet été en Amérique du Nord, Didier Deschamps a annoncé ce jeudi soir la dernière liste de son mandat. Parmi les 26 joueurs convoqués, seuls cinq milieux de terrain ont été appelés par le sélectionneur tricolore : N’Golo Kanté, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni et Warren Zaïre-Emery.

Un choix avant tout tactique

Plutôt que d’appeler un joueur supplémentaire dans l’entrejeu et de faire confiance à Eduardo Camavinga ou Corentin Tolisso, DD a préféré miser sur un autre défenseur (Maxence Lacroix) et un attaquant de plus (Jean-Philippe Mateta). En choisissant neuf offensifs et aussi peu de milieux de métier, l’ancien coach de l’OM confirme qu’il s’oriente vers un dispositif en 4-2-3-1 avec quatre joueurs à vocation offensive devant un double pivot. Sachant que Désiré Doué et Maghnes Akliouche peuvent évoluer un cran plus bas, si besoin.

Une première ? Pas vraiment, même si Deschamps avait bien tenu à compter sur six joueurs au milieu en 2022 (sans compter le reculé Antoine Griezmann). Et oui, en 2018, l’année du sacre, le sélectionneur avait également misé sur cinq milieux qui s’appelaient N’Golo Kanté, Blaise Matuidi, Steven Nzonzi, Paul Pogba et Corentin Tolisso.

Tout pour l’attaque !

Mbappé, le bazar à sa manière