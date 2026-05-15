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Le message fair-play de Tolisso après sa non-convocation chez les Bleus

EM
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Le message fair-play de Tolisso après sa non-convocation chez les Bleus

1641. C’est le nombre de jours depuis qu’un joueur de l’Olympique lyonnais n’a pas joué en équipe de France, le dernier étant Léo Dubois face à la Finlande le 16 novembre 2021. Une éternité.

Aux portes des Bleus depuis son retour à l’OL en 2022, Corentin Tolisso enchaîne les performances en Ligue 1 avec onze buts et quatre passes décisives, ce qui lui a notamment valu une place dans le onze type des Trophées UNFP. Pas suffisant aux yeux de Didier Deschamps, qui a une nouvelle fois snobé le capitaine des Gones pour le Mondial.

Fair-play même quand ça fait mal

Le milieu de terrain lyonnais a sorti les pouces sur Instagram : « Pas l’habitude de m’exprimer comme ça, mais au vu de tout le soutien et de tous les messages reçus, je voulais vous dire un immense MERCI. Déçu, c’est sûr, parce que je m’étais donné les moyens d’atteindre cet objectif qui était d’aller à la Coupe du monde, mais c’est la vie, c’est comme ça. Comptez sur moi pour en faire encore plus et ne jamais rien lâcher. » Avant de conclure en bon supporter : « Force à l’équipe de France. »

Classe.

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EM

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