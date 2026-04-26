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Tolisso à la Coupe du monde ? Endrick a sa petite idée

MBC
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Tolisso à la Coupe du monde ? Endrick a sa petite idée

Endrick a envie que Tolisso soit nommé dans la chanson de Vegedream. Dans un entretien à Canal +, Endrick n’a pas parlé de Shadok, mais bien de football et de Coupe du monde. Le Brésilien de l’OL, vainqueur d’Auxerre ce samedi, s’est notamment penché sur le futur de son coéquipier et capitaine Corentin Tolisso en équipe de France.

« C’est un grand joueur »

«  Malheureusement, je ne peux pas dire s’il peut aller en sélection ou non, a-t-il logiquement déclaré au micro de la chaîne cryptée. C’est Didier Deschamps qui décide de ça. Il fait une saison incroyable ici. J’espère qu’il pourra aller à la Coupe du monde pour jouer et pour aider sa sélection, car c’est un grand joueur. » Champion du monde 2018, le milieu lyonnais n’a plus joué en équipe de France depuis l’Euro 2021.

En attendant une possible sélection pour un Mondial onéreux en Amérique, Corentin Tolisso disputera la fin de saison de Ligue 1 avec Endrick, prêt à croiser le fer à ses côtés encore trois matchs. « Tolisso est le joueur qui m’a le plus impressionné à Lyon. C’est une idole, il se tue pour l’équipe. J’espère avoir l’occasion de jouer encore beaucoup avec lui. »

Bizarre qu’il n’ait pas parlé comme ça de Rémy Descamps.

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MBC

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