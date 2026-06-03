Pierre Sage va quitter Lens

Une Sage décision ? Après une saison historique à la tête du Racing Club de Lens, Pierre Sage aurait décidé de quitter le club artois. Vainqueur de la Coupe de France il y a seulement deux semaines, l’ancien coach lyonnais aurait informé ses dirigeants de sa décision, d’après les informations de RMC Sport. La peur de ne pas pouvoir faire mieux ? Surtout après le départ de Thomasson, l’ouvrier principal de son système cette saison.

Vers une traversée de la Manche ?

Un véritable coup dur pour les Lensois qui s’apprêtent à disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Un accomplissement pour lequel le Belleysan en fut l’architecte principal avec une seconde place acquise haut la main.

Ambitieux, Sage rêve grand et quand la Premier League ouvre ses portes, difficile de la refuser. En effet, le technicien serait en discussions bien avancées avec Crystal Palace, de l’autre côté de la Manche, pour prendre la succession d’Oliver Glasner, toujours d’après RMC Sport.

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Une rencontre prévue entre Pierre Sage et un club anglais ?