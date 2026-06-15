Le message d'adieu touchant de Pierre Sage à Lens

Foutue poussière dans l’œil. Devenu officiellement l’entraîneur de Crystal Palace ce lundi, Pierre Sage a tenu à faire ses adieux en bonne et due forme à son désormais ex-club, le RC Lens, par le biais d’un message publié sur son compte X.

« Peuple Sang et Or. J’ai trois choses à vous dire : d’abord, BRAVO pour cette année historique que nous avons vécue ensemble, a-t-il déclaré. Ensuite, MERCI pour tous ces moments où nous avons uni notre courage et notre force pour porter haut les couleurs de ce club magnifique, le RC Lens. Et enfin, AU REVOIR, vous resterez à jamais dans mon esprit et dans mon cœur. Que l’histoire continue… »

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Le grand saut

Nommé meilleur entraîneur de Ligue 1 de la saison 2025-2026 par ses pairs, le technicien de 47 ans va donc, après avoir qualifié les Sang et Or en Ligue des champions et offert la première Coupe de France au club nordiste, découvrir la Premier League.

Avec un contrat de trois ans et un salaire quatre fois supérieur à ce qu’il gagnait dans le Nord, il est l’heure pour Sage, qui aurait refusé notamment l’un des gros clubs saoudiens, de montrer ce dont il est capable à haut niveau, après des expériences plus que prometteuses, notamment à l’Olympique lyonnais, son club de cœur, où il avait été injustement limogé par John Textor.

La vengeance est un plat qui se mange froid.