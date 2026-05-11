Pierre Sage roi des bancs

C’était écrit et personne n’a été surpris ! Cerveau de la saison folle des Lensois, Pierre Sage a été élu meilleure entraîneur de Ligue 1 pour sa première saison complète sur un banc. Assez ému mais aussi décontracté comme d’habitude, l’ancien formateur a remercié l’ensemble des strates du Racing, pas mécontent d’avoir devancé Luis Enrique, Bruno Génésio, Olivier Pantaloni et Paulo Fonseca.

“𝑼𝒏 𝒃𝒐𝒏 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒊̂𝒏𝒆𝒖𝒓, 𝒄’𝒆𝒔𝒕 𝒖𝒏 𝒃𝒐𝒏 𝒏𝒂𝒗𝒊𝒈𝒂𝒕𝒆𝒖𝒓 𝒆𝒏 𝒊𝒏𝒄𝒆𝒓𝒕𝒊𝒕𝒖𝒅𝒆” ⚓ Pierre Sage a gardé le cap tout au long de la saison, menant ses hommes sur les terres européennes la saison prochaine ✨🌍 🏆 Lauréat du Trophée UNFP du Meilleur… pic.twitter.com/ID8kM0ke0y — UNFP (@UNFP) May 11, 2026

Toujours aussi classe, il n’a pas manqué d’avoir un mot pour les regrettés Roland Courbis et Jean-Louis Gasset. Sage a même eu droit aux éloges de Florian Thauvin, Jean-Louis Leca et Didier Deschamps, qui aura donc remis les deux trophées décernés aux coachs hexagonaux.

Et si c’était lui qui reprenait l’équipe de France ?

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