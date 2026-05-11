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Pierre Sage roi des bancs

JF
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Pierre Sage roi des bancs

C’était écrit et personne n’a été surpris ! Cerveau de la saison folle des Lensois, Pierre Sage a été élu meilleure entraîneur de Ligue 1 pour sa première saison complète sur un banc. Assez ému mais aussi décontracté comme d’habitude, l’ancien formateur a remercié l’ensemble des strates du Racing, pas mécontent d’avoir devancé Luis Enrique, Bruno Génésio, Olivier Pantaloni et Paulo Fonseca.

Toujours aussi classe, il n’a pas manqué d’avoir un mot pour les regrettés Roland Courbis et Jean-Louis Gasset. Sage a même eu droit aux éloges de Florian Thauvin, Jean-Louis Leca et Didier Deschamps, qui aura donc remis les deux trophées décernés aux coachs hexagonaux.

Et si c’était lui qui reprenait l’équipe de France ?

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JF

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