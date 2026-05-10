Mentalité de (presque) champion. Lors d’un entretien accordé à Téléfoot, Pierre Sage a fait le bilan de la saison du RC Lens. Malgré une qualification en Ligue des champions, actée grâce à la victoire face à Nantes ce vendredi (1-0) et potentiellement une première Coupe de France dans l’histoire des Sang et Or, en cas de succès face à Nice le 22 mai prochain, l’entraîneur peine à savourer pleinement et avoue avoir quelques regrets.

« La saison est à la fois heureuse et frustrante. Mais malgré tout on se rend compte aujourd’hui que l’on fait une grande saison et on peut être fier de ça », a soufflé l’ancien technicien de l’Olympique lyonnais.

« La saison est à la fois heureuse et un peu frustrante. » Pierre Sage partage son ressenti sur la saison lensoise 🔴🟡 @sparlakou pic.twitter.com/KWHrIIKP6T — Téléfoot (@telefoot_TF1) May 10, 2026

Relancé sur le report du match contre le PSG, qui se tiendra mercredi prochain, Sage a assuré que cela avait eu des répercussions dans la course au titre.

« Je pense, parce que cela a créé une polémique, non pas autour du match, mais de qui choisit. Ça s’est transformé en un débat très politique, et on a l’impression que le peuple s’est allié à notre cause. […] Aujourd’hui, c’est comme ça, on ne va pas se victimiser, on a aussi perdu des points entre-temps dans des matchs que l’on aurait dû gagner. » Malgré ses trois points d’avance, le PSG ne pourra pas être sacré champion de France ce dimanche, même en cas de victoire face à Brest.

Visiblement, Pierre est déjà passé à autre chose.

La copine de Matthis Abline prend sa défense