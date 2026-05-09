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Le drôle de message d'encouragement de Guardiola pour West Ham

TB
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Le drôle de message d'encouragement de Guardiola pour West Ham

À deux doigts de finir dans le kop. Alors que Manchester City a entretenu l’espoir de se battre pour le titre de champion d’Angleterre en venant à bout de Brentford (3-0), la lutte à distance avec Arsenal se poursuivra ce dimanche. Les Gunners seront en effet en déplacement à West Ham, qui a reçu un drôle de soutien de la part de Pep Guardiola. Venu s’exprimer face aux médias après la victoire des siens, l’entraîneur catalan a en effet conclu sa prise de parole d’un « Come on you Irons ! » les bras croisés, geste et slogan préférés des supporters des Hammers.

Guardiola impressionné par Doku

L’occasion également pour l’entraîneur macunien de dire tout le bien qu’il pense de Jérémy Doku, une nouvelle fois décisif pour débloquer une partie verrouillée à double tour. « Il a toujours eu cette capacité, lorsqu’il a le ballon, à déstabiliser l’équipe adverse grâce à ses dribbles, a-t-il souligné. Il lui a peut-être manqué la dernière passe ou les buts. Mais cette saison, il a fait d’incroyables progrès, ce que tout joueur doit faire, essayer de s’améliorer. »

Merci Doku !

Manchester City lâche du lest dans la course au titre

TB

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