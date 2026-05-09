Arsenal se prend un poster par Victor Wembanyama

Wemby est aussi adroit face aux paniers que lorsqu’il faut parler foot. En course pour une place en demi-finales des play-off NBA avec les Spurs de San Antonio, Victor Wembanyama a sorti un match stratosphérique à 39 points la nuit dernière face aux Timberwolves de Minnesota. Après cette performance de haute volée, le géant a dévoilé son pronostic pour la finale de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal.

Bang bang bang

Questionné sur le match du 30 mai à 18 heures par Prime Vidéo, Wemby est allé droit au but avec ses gros sabots : « Paris bien sûr. Au moins, le PSG va nous offrir un peu de spectacle, car je sais qu’Arsenal ne le fera pas. » Un joli poster dont il a le secret envoyé dans la tronche de Mikel Arteta et ses hommes, critiqués pour leur tactique prudente et peu emballante.

Imaginez la défense Pacho-Wembanyama.

PSG-Arsenal : un derby européen ?