L'ambiance est excellente dans le vestiaire du Real Madrid selon Alvaro Arbeloa

Alvaro tente d’éteindre les braises. À la veille du Classico contre le FC Barcelone, Alvaro Arbeloa a réagi à la bagarre entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde en conférence de presse. Alors que le Real Madrid a décidé que les deux milieux de terrain écoperaient de 500 000 euros d’amende, l’entraîneur madrilène, lui, a assuré être « très fier d’eux » et juge que l’ambiance dans son vestiaire est « excellente. »

« Je ne les crucifierai pas publiquement »

Avant la fin d’une saison blanche, Arbeloa a aussi estimé que « Valverde et Tchouameni méritent qu’on passe à autre chose , qu’on leur donne une chance de continuer à se battre pour ce club ». « Je ne les crucifierai pas publiquement, car ils ne le méritent pas. Ces quatre derniers mois et ces dernières années, ils m’ont montré ce que signifie être un joueur du Real Madrid. Ils ont démontré ce que signifie être un joueur du Real Madrid, et je ne l’oublierai pas. »

Après avoir indiqué qu’il était « responsable de tout ce qui se passe au Real Madrid », le technicien madrilène a assuré qu’Aurélien Tchouaméni sera bien dans le groupe pour le match contre le FC Barcelone. Federico Valverde, lui, est toujours en convalescence suite à cette bagarre.

Il aurait pu nous dire qui a commencé quand même.

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