Pronostic PSG Brest : analyse, cotes et prono [Ligue 1]

Analyse du match PSG Brest en Ligue 1 et pronostic : optez pour une victoire du PSG face à Brest, avec une attaque parisienne en pleine forme.

Informations clés PSG, leader de Ligue 1 avec 70 points, 22 victoires

Brest 12 e , 38 points, 13 défaites, 51 buts encaissés

, 38 points, 13 défaites, 51 buts encaissés PSG invaincu sur les 5 derniers matchs contre Brest

PSG a marqué 14 buts lors des 5 derniers matchs

Brest sans victoire sur ses 5 derniers matchs

Infos du match Stade Parc des Princes (Paris, France) — capacité 48 000 Compétition France Ligue 1 Tour / Journée Journée 33 Entraîneur PSG Luis Enrique Entraîneur Brest Éric Roy

Le PSG, leader de la Ligue 1 avec 70 points, cherche à consolider sa position en haut du classement lors de la réception de Brest, 12e avec 38 points. Le club parisien, auteur de 70 buts cette saison, montre une attaque prolifique, mais il faudra rester vigilant face à une équipe brestoise qui, bien que moins performante, a marqué 41 buts. Brest semble toutefois en difficulté défensive, ayant concédé 51 buts, soit une moyenne de près de deux buts par match. Ce déséquilibre pourrait profiter au PSG, qui vise à capitaliser sur ses récentes performances offensives. Pour plus de détails sur la stratégie de l’équipe parisienne, lisez notre article sur les dégagements de Matvey Safonov.

Forme récente — PSG

Date Domicile Score Extérieur Résultat 2026-05-06 Bayern Munich 1-1 PSG D 2026-05-02 PSG 2-2 Lorient D 2026-04-28 PSG 5-4 Bayern Munich W 2026-04-25 Angers 0-3 PSG W 2026-04-22 PSG 3-0 Nantes W

Forme récente — Brest

Date Domicile Score Extérieur Résultat 2026-05-03 Paris FC 4-0 Brest L 2026-04-24 Brest 3-3 Lens D 2026-04-19 Nantes 1-1 Brest D 2026-04-04 Brest 3-4 Rennes L 2026-03-21 Auxerre 3-0 Brest L

Historique des confrontations

Date Domicile Score Extérieur 2025-10-25 Brest 0-3 PSG 2025-02-19 PSG 7-0 Brest 2025-02-11 Brest 0-3 PSG 2025-02-01 Brest 2-5 PSG 2024-09-14 PSG 3-1 Brest

Pour plus d’informations sur le PSG en Ligue des champions, lisez notre article sur la victoire face au Bayern Munich.

Notre pronostic

Pour ce match de Ligue 1, tout semble indiquer une victoire du PSG face à Brest. Leurs performances récentes et l’historique des confrontations penchent en faveur d’un succès des Parisiens. Avec leur attaque impressionnante et la fragilité défensive de Brest, le PSG pourrait bien ajouter une victoire supplémentaire à son palmarès cette saison.

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Cette fois, Grégory Lorenzi quitte vraiment le navire