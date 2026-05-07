Les dégagements en touche de Safonov, une idée de génie de Luis Enrique ?

Faire n’importe quoi sans faire n’importe quoi, quel coup de génie. Plusieurs supporters parisiens ont dû se demander quelle mouche avait piqué Matveï Safonov en voyant le gardien russe enchaîner les dégagements en touche lors la demi-finale retour de Ligue des champions entre le Bayern et le PSG, ce mercredi soir. Toujours sur le côté gauche, toujours en dehors du terrain, toujours de façon très maladroite… Ou pas !

Luis Enrique voulait réduire l’influence de Michael Olise

Selon certaines indiscrétions, notamment celles du Parisien, et après avoir compris que cela ne pouvait pas être une erreur répétée encore, ceci était tout simplement un plan de Luis Enrique. Sur les dix dégagements de Safonov, sept ont terminé directement en touche dans la zone du terrain occupée par Konrad Laimer et Michael Olise.

L’idée derrière cette tactique ? Permettre au bloc parisien de remonter et d’encadrer, dans des espaces réduits, la menace de Michael Olise. Le coach du PSG voulait ramener de la densité sur le côté du Français, afin d’éviter qu’il ne récupère le ballon en ayant trop d’espaces et en pouvant se présenter en un-contre-un. Résultat : Olise n’a pas réussi à exister comme à l’aller.

Dans quelques mois, on aura un membre spécialement dédié aux dégagements des gardiens en touche dans les staff des plus grands clubs, c’est sûr !

Youhou, la France fait partie des cinq grands championnats grâce au PSG !